Little Big потеряют 75 млн рублей из-за отмены тура по России

«Модель работы с музыкантами, как правило, следующая: прокатчики предлагают организовать концертный тур, предлагают города, группа соглашается, ей выплачивают гонорар, а дальше уже всем занимаются организаторы. И именно организаторы несут все риски», — объяснил он.