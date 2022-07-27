Little Big потеряют 75 млн рублей из-за отмены тура по России

Музыкальный продюсер Дмитрий Ашуров в беседе с lenta.ru оценил потери группы Little Big, которая уехала в США и отменила свой тур по России.
По мнению специалиста, артисты потеряют около 75 млн руб. из-за отмены концертов. Выступления коллектива должны были пройти в 25 российских городах. Также Ашуров считает, что группа уже получила свою предоплату в размере 15 млн руб.
Как отметил продюсер, значительные убытки понесли организаторы концертов.
«Модель работы с музыкантами, как правило, следующая: прокатчики предлагают организовать концертный тур, предлагают города, группа соглашается, ей выплачивают гонорар, а дальше уже всем занимаются организаторы. И именно организаторы несут все риски», — объяснил он.
Об отмене тура по России музыканты сообщили 27 июля в официальном аккаунте Little Big. Причиной такого решения они назвали «текущие обстоятельства».