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1 час назад

Продюсер Ашуров заявил, что Little Big потеряют 75 млн рублей из-за отмены тура по России

Газета.Ru

Музыкальный продюсер Дмитрий Ашуров в беседе с lenta.ru оценил потери группы Little Big, которая уехала в США и отменила свой тур по России.

Little Big потеряют 75 млн рублей из-за отмены тура по России
Фото: Little BigLittle Big

По мнению специалиста, артисты потеряют около 75 млн руб. из-за отмены концертов. Выступления коллектива должны были пройти в 25 российских городах. Также Ашуров считает, что группа уже получила свою предоплату в размере 15 млн руб.

Как отметил продюсер, значительные убытки понесли организаторы концертов.

«Модель работы с музыкантами, как правило, следующая: прокатчики предлагают организовать концертный тур, предлагают города, группа соглашается, ей выплачивают гонорар, а дальше уже всем занимаются организаторы. И именно организаторы несут все риски», — объяснил он.

Об отмене тура по России музыканты сообщили 27 июля в официальном аккаунте Little Big. Причиной такого решения они назвали «текущие обстоятельства».

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