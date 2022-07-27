Прилучный довел до слез свою новую возлюбленную

Зепюр Брутян побывала на съемках новой картины Сарика Андреасяна «Слон», главную роль в котором играет Павел Прилучный. По словам актрисы, звезда «Мажора» довел ее до слез своим талантом и профессионализмом. «Забежала на съемочную площадку. А вчера своей игрой довел до слез не только меня, но и режиссера. Горжусь очень и учусь многому. Знали бы вы, как мне уже хочется посмотреть этот фильм», — поделилась она с подписчиками в личном блоге.