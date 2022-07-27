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50 минут назад

В Хельсинки отменили концерт Бутусова из-за выступлений в Крыму

Lenta.ru

В Хельсинки отменили концерт российского исполнителя Вячеслава Бутусова, лидера и вокалиста рок-групп Nautilus Pompilius и «Ю-Питер». Об этом сообщает РИА Новости.

В Хельсинки отменили концерт Бутусова из-за выступлений в Крыму
Фото: ТАССТАСС

Уточняется, что причиной для отмены концерта стали выступления Бутусова в Крыму в 2017 и 2021 годах и его «прокремлевской позиции». Концерт должен был состояться 11 сентября в центре Kulttuuritalo.

«Сентябрьский концерт отменен из-за возникшего возмущения в социальных сетях», — рассказала финскому изданию Пяйви Рются, представитель компании Logomo, которая отвечает за организацию концертов в Kulttuuritalo.

Она добавила, что о «прокремлевской позиции» артиста организаторы узнали недавно.

Мероприятие было запланировано в Хельсинки еще до пандемии и спецоперации на Украине. Продажа билетов приостановлена, их можно вернуть.

Ранее стало известно о том, что группе «Руки Вверх» запретили въезд в Эстонию.

Шоу-бизнес,Вячеслав Бутусов,
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