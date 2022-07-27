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1 час назад

Лана Дель Рей подала в суд на преследовавшего ее фаната

Газета.Ru

37-летняя американская певица Лана Дель Рей обратилась в суд, спасаясь от навязчивого поклонника. Об этом сообщает TMZ.

Лана Дель Рей подала в суд на преследовавшего ее фаната
Фото: Billy Bennight/Global Look PressBilly Bennight/Global Look Press

Лана Дель Рей стала жертвой сталкера. В феврале, как утверждает исполнительница, некий Эрик Эверардо незаконно проник в ее дом, а также предпринял попытку угнать ее автомобиль Jaguar. В результате полиция задержала мужчину и привлекла к ответственности.

В июле история с незаконным проникновением Эрика Эверардо в дом к Лане Дель Рей повторилась, только на этот раз мужчина оставил певице письмо, в котором сообщил о своем желании увидеть ее снова.

Кроме того, по словам Ланы Дель Рей, в период с февраля по июль Эрик Эверардо неоднократно писал ее младшей сестре Кэролайн.

Забеспокоившись о безопасности своей семьи, Лана Дель Рей обратилась в суд. Первое слушание назначено на август, а пока Эрику Эверардо выписали временный судебный запрет. Мужчине запрещено приближаться к исполнительнице ближе чем на 90 метров.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о том, что сталкер ворвался в дом Арианы Гранде в ее день рождения.

Шоу-бизнес,Лана Дель Рей,
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