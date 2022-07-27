У Гузеевой обнаружили элитную недвижимость в Болгарии

Российский актер Станислав Садальский опубликовал в своем Telegram-канале фотографию апартаментов «Эмеральд» в Болгарии. По его словам, сразу у двух отечественныхзвезд, Ларисы Удовиченко и Ларисы Гузеевой, есть недвижимость в этом комплексе.