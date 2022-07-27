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1 час назад

Садальский проинформировал об элитной недвижимости Удовиченко и Гузеевой в Болгарии

Слово и Дело

Из жилищного комплекса «Эмеральд» открывается прекрасный видна морское побережье.

У Гузеевой обнаружили элитную недвижимость в Болгарии
Фото: ТАССТАСС

Российский актер Станислав Садальский опубликовал в своем Telegram-канале фотографию апартаментов «Эмеральд» в Болгарии. По его словам, сразу у двух отечественныхзвезд, Ларисы Удовиченко и Ларисы Гузеевой, есть недвижимость в этом комплексе.

«Две Ларисы-актрисы, звездные подружки, решили проверить свои апартаменты в болгарском комплексе "Эмеральд" и насладиться прекрасным видом заката на морском побережье», — написал Садальский.

Примечательно, что Стас не назвал конкретных фамилий, а лишьнамекнул, что одна из Ларис работает на Первом канале, а вторая является актрисой театра.

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