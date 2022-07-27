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30 минут назад

У Пьера Нарцисса нашелся внебрачный сын

Газета.Ruиещё 3

После похорон певца Пьера Нарцисса объявилась женщина по имени Ирен, которая утверждает о внебрачной связи с артистом. Об этом сообщает StarHit.

У Пьера Нарцисса нашелся внебрачный сын
Фото: ТАССТАСС

По словам женщины, в результате романа с Нарциссом у нее родился сын. Сейчас мальчику 8 лет, он проживает с матерью в Москве.

Однако бывшая супруга исполнителя Валерия Калачева не верит, что у бывшего мужа тайно появился наследник. Она рассказала, что прибиралась в квартире Нарцисса и не обнаружила там никаких женских вещей.

«Если бы с Пьером кто-то был днями и ночами напролет, наверное, что-то должно было остаться, хотя бы косметика, волосы, трусы, тапочки. Я не знаю, но ничего нет», — поделилась экс-жена покойного певца.

Пьера Нарцисса похоронили в Камеруне 23 июля.

Шоу-бизнес,Пьер Нарцисс,
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