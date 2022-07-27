Экс-супруга Меладзе ответила на слухи о его разрыве с Брежневой

Бывшая жена Константина Меладзе Яна Сумм прокомментировали слухи о разрыве композитора с певицей Верой Брежневой. Как сообщает «КП», она опровергла заявления, что музыкант решил расстаться c экс-участницей «ВИА Гры» и вернуться к бывшей супруге.

Напомним, что накануне в СМИ начали распространяться слухи, что Меладзе перевез Сумм и их общих детей в Италию, где сейчас живет сам.

«Я давно не в Италии. Там у Кости гостила наша младшая дочь, и я приезжала, только чтобы забрать Лиечку. Виделись мы буквально 15 минут в аэропорту — Костя был один, без Веры», — заявила Яна.

Она добавила, что не любит лезть в чужую личную жизнь, но по своим наблюдениям может сказать, что у Брежневой и Меладзе все по-прежнему хорошо.

Напомним, что после начала спецоперации РФ на Украине Меладзе и Брежнева осудили действия России, после чего уехали из страны. Через некоторое время они арендовали итальянскую виллу неподалеку от самого большого озера Гарда, у подножья Альп, а позднее стало известно, что у композитора есть своя недвижимость в Италии.