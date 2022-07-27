Ему 8 лет и он слишком похож на Пьера! Жена Пьера Нарцисса узнала о его внебрачном сыне после похорон

Каждый раз, когда публика узнает о смерти кого-либо из знаменитых артистов, в сети обнаруживаются внебрачные дети звёзд, претендующие на их наследство. Чаще всего истории оказываются фейком. Псевдонаследники приходят в различные шоу, рассказывая о том, как скорбят о папочке или мамочке, но по факту оказывается, что найденные «родственники», пожелавшие бесплатного хайпа, генетически никак не связаны с умершими артистами. История с внезапно найденным наследником коснулась и недавно ушедшего Пьера Нарцисса. Портал «СтарХит» сообщает, что у мужчины появился внебрачный сын 8 лет, который сейчас проживает в Москве. Его мать зовут Ирен, однако, супруга Пьера Валерия Калачева, узнав об истории, отнеслась к ней с недоверием. Она не считает, что Нарцисс мог ей изменять. После смерти Лера приходила убираться в квартире бывшего супруга и специально обратила внимание на содержимое. Ни одной женской вещи ей найдено не было. «Если был с Пьером кто-то был бы днями и ночами напролет, наверно, что-то должно было остаться, хотя бы косметика, волосы, трусы, тапочки… Я не знаю, но ничего нет. Если она, к примеру, затусовалась с ним на пару дней, это же не значит, что Пьер женился бы на ней!» — высказывается жена покойного.