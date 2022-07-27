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54 минуты назад

«Сатанинское действо»: Певцов осудил Киркорова из-за концертов в Крыму

Елена Прошина

Актер Дмитрий Певцов раскритиковал певца Филиппа Киркорова за проведение концертов в Крыму. В своем Telegram-канале он заявил, что «мерзость остается мерзостью» даже в том случае, если она решила публично «каяться».

«Сатанинское действо»: Певцов осудил Киркорова из-за концертов в Крыму
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Артист отметил, что «сатанинское шоу» Киркорова состоятся несмотря на обращения во многочисленные инстанции по ряду «объективных» причин — проблемы со сборами у концертных организаций Крыма, публичные извинения певца за номер с крестом в своей юбилейной программе. Однако Певцов уверен, что сути представления это не меняет.

«Юбилейное шоу этого персонажа не что иное, как пошлое, сатанинское действо с элементами скрытой и открытой ЛГБТ-пропаганды», — заявил актер.

Певцов добавил, что «мерзость остается мерзостью». По его мнению, «сатанистам» не должно быть места нигде, в том числе и на российской эстраде.

Напомним, что 24 июля Киркоров анонсировал два выступления в Крыму и пригласил на концерты раненых военных, которые восстанавливают силы в медучреждениях полуострова. Кроме того, 26 июля он посетил военный госпиталь в Феодосии и выступил там перед ранеными.

Шоу-бизнес,Дмитрий Певцов,Филипп Киркоров,
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