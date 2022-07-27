«Сатанинское действо»: Певцов осудил Киркорова из-за концертов в Крыму

Актер Дмитрий Певцов раскритиковал певца Филиппа Киркорова за проведение концертов в Крыму. В своем Telegram-канале он заявил, что «мерзость остается мерзостью» даже в том случае, если она решила публично «каяться».
Артист отметил, что «сатанинское шоу» Киркорова состоятся несмотря на обращения во многочисленные инстанции по ряду «объективных» причин — проблемы со сборами у концертных организаций Крыма, публичные извинения певца за номер с крестом в своей юбилейной программе. Однако Певцов уверен, что сути представления это не меняет.
«Юбилейное шоу этого персонажа не что иное, как пошлое, сатанинское действо с элементами скрытой и открытой ЛГБТ-пропаганды», — заявил актер.
Певцов добавил, что «мерзость остается мерзостью». По его мнению, «сатанистам» не должно быть места нигде, в том числе и на российской эстраде.
Напомним, что 24 июля Киркоров анонсировал два выступления в Крыму и пригласил на концерты раненых военных, которые восстанавливают силы в медучреждениях полуострова. Кроме того, 26 июля он посетил военный госпиталь в Феодосии и выступил там перед ранеными.