Пугачеву и Галкина заподозрили в намерении переехать в США

Юморист Максим Галкин и певица Алла Пугачева собираются переехать в США и уже присмотрели себе дом в Калифорнии, а особняк в подмосковной деревне Грязь выставлен на продажу. Об этом в интервью SOLENKA.INFO со ссылкой на информацию инсайдера рассказал политолог Евгений Зайцев.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По его словам, Галкин и Пугачева уже начали процесс переоформления и продажи особняка в Грязи. По неподтвержденной информации, пара выставила его на продажу еще весной вскоре после отъезда в Израиль. Стоимость своей подмосковной недвижимости они оценили в 700 миллионов рублей.

Зайцев заявил, что Галкин и Пугачева избавляются от имущества в России, чтобы переехать в США. Более того они уже выбрали себе дом в Калифорнии, который планируют приобрести до наступления зимы, добавил политолог. Таким образом он опроверг слухи об оформлении звездной парой гражданства Кипра.

Ранее сообщалось, что Галкин распродал свой автопарк в России.