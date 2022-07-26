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48 минут назад

Политолог Зайцев заявил, что Галкин и Пугачева планируют переехать в США

Елена Прошина

Юморист Максим Галкин и певица Алла Пугачева собираются переехать в США и уже присмотрели себе дом в Калифорнии, а особняк в подмосковной деревне Грязь выставлен на продажу. Об этом в интервью SOLENKA.INFO со ссылкой на информацию инсайдера рассказал политолог Евгений Зайцев.

Пугачеву и Галкина заподозрили в намерении переехать в США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, Галкин и Пугачева уже начали процесс переоформления и продажи особняка в Грязи. По неподтвержденной информации, пара выставила его на продажу еще весной вскоре после отъезда в Израиль. Стоимость своей подмосковной недвижимости они оценили в 700 миллионов рублей.

Зайцев заявил, что Галкин и Пугачева избавляются от имущества в России, чтобы переехать в США. Более того они уже выбрали себе дом в Калифорнии, который планируют приобрести до наступления зимы, добавил политолог. Таким образом он опроверг слухи об оформлении звездной парой гражданства Кипра.

Ранее сообщалось, что Галкин распродал свой автопарк в России.

Он включал в себя Bentley, Range Rover, Hummer, Infiniti и Mercedes. При этом личный автопарк Пугачевой до сих пор остается нетронутым. Кроме того на днях стало известно, что Галкин является единоличным владельцем особняка в деревне Грязь, в собственности певицы есть только одна квартира в центре Москвы.

Шоу-бизнес,Евгений Зайцев,Максим Галкин,Алла Пугачева,
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