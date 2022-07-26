Поцелуй с Басковым не помог Ивлеевой завести детей

Настя Ивлеева пожаловалась на то, что после поцелуя с Николаем Басковым у неё так и не появились дети. Об этом сообщает «Пятый канал».

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В беседе со спортсменкой Валерией Чекалиной, посетившей VK Fest, Настя Ивлеева посетовала на отсутствие детей.

«Что я делаю не так?! Почему у меня нет детей? Я ведь даже сосалась с Басковым!», – заметила Ивлеева.

Молодая мама Валерия Чекалина в ответ на это заявила, что одних поцелуев для этого явно мало.