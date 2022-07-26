Поцелуй с Басковым не помог Ивлеевой завести детей

Настя Ивлеева пожаловалась на то, что после поцелуя с Николаем Басковым у неё так и не появились дети. Об этом сообщает «Пятый канал».
В беседе со спортсменкой Валерией Чекалиной, посетившей VK Fest, Настя Ивлеева посетовала на отсутствие детей.
«Что я делаю не так?! Почему у меня нет детей? Я ведь даже сосалась с Басковым!», – заметила Ивлеева.
Молодая мама Валерия Чекалина в ответ на это заявила, что одних поцелуев для этого явно мало.
Напомним, что прошедший VK Fest запомнится фанатам Анастасии не только из-за поцелуя с Николаем Басковым. Во время фестиваля Ивлеева прошла под шпагатом Волочковой, словно в танце-игре лимбо.