Директор Моисеева отреагировал на слухи о переезде Галкина и Пугачевой в США

На слухи о переезде Максима Галкина и Аллы Пугачевой в США резко отреагировал в интервью Teleprogramma.pro директор певца и танцовщика Бориса Моисеева Сергей Горох.

«Думаю, что это очередной бред. Она вообще-то в августе собиралась приехать в Россию и вести детей в школу», — рассказал он о планах Пугачевой.

Горох выразил удивление информацией о продаже Пугачевой и Галкиным своего замка в деревне Грязь за 700 миллионов рублей. По его мнению, это низкая цена для такого объекта.