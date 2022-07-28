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39 минут назад

Директор Моисеева отреагировал на слухи о переезде Галкина и Пугачевой в США

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На слухи о переезде Максима Галкина и Аллы Пугачевой в США резко отреагировал в интервью Teleprogramma.pro директор певца и танцовщика Бориса Моисеева Сергей Горох.

Директор Моисеева отреагировал на слухи о переезде Галкина и Пугачевой в США
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Думаю, что это очередной бред. Она вообще-то в августе собиралась приехать в Россию и вести детей в школу», — рассказал он о планах Пугачевой.

Горох выразил удивление информацией о продаже Пугачевой и Галкиным своего замка в деревне Грязь за 700 миллионов рублей. По его мнению, это низкая цена для такого объекта.

Ранее народный артист России Иван Краско высказался о возвращении Пугачевой в Россию.

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