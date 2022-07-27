Раскрыты многомиллионные гонорары российских звезд

Этим летом многие российские артисты отказались от отпуска в пользу работы. И все из-за баснословных гонораров, о размере которых подробно написал портал woman.ru.

Сообщается, что за одно выступление самые популярные звезды отечественного шоу-бизнеса могут заработать на несколько апартаментов за пределами Москвы и черноморского побережья. В частности, называется число от одной до трех квартир.

При этом в условиях неясной эпидемиологической ситуации артисты предпочитают брать заказы, а не откладывать работу на потом ради курортного отдыха. Хотя обычно концерты и шоу начинают организовывать осенью, в связи с пандемией эта тенденция изменилась. Теперь выступления проводят как можно раньше из-за возможного всплеска заболеваемости коронавирусом и введения ограничений в будущем.