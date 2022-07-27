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18 минут назад

Журналисты рассказали о многомиллионных гонорарах российских звезд

Слово и Дело

Этим летом многие российские артисты отказались от отпуска в пользу работы. И все из-за баснословных гонораров, о размере которых подробно написал портал woman.ru.

Раскрыты многомиллионные гонорары российских звезд
Фото: ТАССТАСС

Сообщается, что за одно выступление самые популярные звезды отечественного шоу-бизнеса могут заработать на несколько апартаментов за пределами Москвы и черноморского побережья. В частности, называется число от одной до трех квартир.

От 3 до 5 миллионов рублей за один вечер получают певцы Григорий Лепс, Полина Гагарина и Баста. Чуть скромнее запросы у Любови Успенской и Леонида Агутина — они требуют 2-3 млн рублей за выступление. Наташа Королева, Niletto и Клава Кока соглашаются выйти на сцену за 1,5 миллиона.

При этом в условиях неясной эпидемиологической ситуации артисты предпочитают брать заказы, а не откладывать работу на потом ради курортного отдыха. Хотя обычно концерты и шоу начинают организовывать осенью, в связи с пандемией эта тенденция изменилась. Теперь выступления проводят как можно раньше из-за возможного всплеска заболеваемости коронавирусом и введения ограничений в будущем.

Шоу-бизнес,Клава Кока,Любовь Успенская,Наташа Королева,Григорий Лепс,Полина Гагарина,Леонид Агутин,
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