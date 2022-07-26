Почему Шатунов не перевозил семью из Германии в Россию

Певец и бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов отмечал, что жить на две страны ему было просто «удобно». Об этом сообщает «Пятый канал».

В 1990-году Юрий Шатунов переехал в Германию, где познакомился со своей будущей супругой Светланой. С тех пор певец жил на две страны – основную концертную деятельность Шатунов вёл в России, тогда как жена и дети ждали Юрия в Германии. В интервью телекомпании ТВК в 2013 году сам певец отметил, что это его полностью устраивало.