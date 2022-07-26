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50 минут назад

Стало известно, почему Юра Шатунов не перевозил семью из Германии в Россию

Елена Прошина

Певец и бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов отмечал, что жить на две страны ему было просто «удобно». Об этом сообщает «Пятый канал».

Почему Шатунов не перевозил семью из Германии в Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В 1990-году Юрий Шатунов переехал в Германию, где познакомился со своей будущей супругой Светланой. С тех пор певец жил на две страны – основную концертную деятельность Шатунов вёл в России, тогда как жена и дети ждали Юрия в Германии. В интервью телекомпании ТВК в 2013 году сам певец отметил, что это его полностью устраивало.

Стало известно об угрозах Юрию Шатунову перед его смертью

«Мне больше нравится в России. У меня жена — русская немка. Она там живет, работает. А я русский. Мне так удобно», – объяснялся певец.

Напомним, что ранее стало известно о том, что незадолго до своей смерти Юрий Шатунов получал угрозы от продюсера Андрея Разина.

Шоу-бизнес,Юрий Шатунов,Андрей Разин,
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