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1 час назад

Видео с танцующим Дибровым обеспокоило поклонников

Елена Прошина

В сети появилось видео, на котором российский телеведущий Дмитрий Дибров танцует со своей молодой женой. Некоторых зрителей обеспокоил болезненный вид телеведущего. Об этом сообщает интернет-портал «Утро.ру».

Свежие кадры с семейного отдыха опубликовала сама Полина Диброва. Жена 62-летнего телеведущего почти вдвое моложе супруга – ей всего 33 года. Большая разница в возрасте хорошо заметна на свежем видео.

«Дибров еле ноги передвигает рядом с молодой женой-зажигалкой», – отметили в комментариях.

Напомним, что ранее Дмитрий Дибров обвинил Максима Галкина в обмане телезрителей через рекламу.

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