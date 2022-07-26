Видео с танцующим Дибровым обеспокоило поклонников

В сети появилось видео, на котором российский телеведущий Дмитрий Дибров танцует со своей молодой женой. Некоторых зрителей обеспокоил болезненный вид телеведущего. Об этом сообщает интернет-портал «Утро.ру».

Свежие кадры с семейного отдыха опубликовала сама Полина Диброва. Жена 62-летнего телеведущего почти вдвое моложе супруга – ей всего 33 года. Большая разница в возрасте хорошо заметна на свежем видео.

«Дибров еле ноги передвигает рядом с молодой женой-зажигалкой», – отметили в комментариях.