Группа «Руки вверх!» прокомментировала запрет на въезд в Эстонию

«Очень сожалею, что эстонские зрители не смогут увидеть и поприсутствовать на концерте группы. Я с удовольствием приглашаю их на концерты в Россию», – заявил Сергей Жуков.

Напомним, что Министерство иностранных дел Эстонии на пять лет запретило въезд в страну российской группе «Руки вверх!». В МИДе уточнили, что Эстония считает неприемлемыми действия России на территории Украины. По мнению эстонских дипломатов, запрет на въезд российских артистов является «единственно правильным» решением.