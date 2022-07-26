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1 час назад

Группа «Руки вверх!» прокомментировала запрет на въезд в Эстонию

Елена Прошина

Солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков позвал поклонников группы из Эстонии посетить Россию. Об этом сообщает издание News.ru.

Группа «Руки вверх!» прокомментировала запрет на въезд в Эстонию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Очень сожалею, что эстонские зрители не смогут увидеть и поприсутствовать на концерте группы. Я с удовольствием приглашаю их на концерты в Россию», – заявил Сергей Жуков.

Напомним, что Министерство иностранных дел Эстонии на пять лет запретило въезд в страну российской группе «Руки вверх!». В МИДе уточнили, что Эстония считает неприемлемыми действия России на территории Украины. По мнению эстонских дипломатов, запрет на въезд российских артистов является «единственно правильным» решением.

Шоу-бизнес,Сергей Жуков,
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