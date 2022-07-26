Украинцы обрушились на Лолиту за анонс выступления в Крыму

Певица поделилась в социальных сетях анонсом фестиваля «Таврида.АРТ» в Крыму. Комментаторы с антироссийскими взглядами набросились с критикой и угрозами на артистку.
Лолита Милявская опубликовала в своих соцсетях афишу музыкального фестиваля, который пройдет в крымском городе Судак, в бухте Капсель.
«Путешествуйте на Тавриду!», — подписала афишу певица.
В комментариях пользователи с явной антироссийской позицией обвинили Лолиту в предательстве украинского народа. Многие напомнили, что у Милявской закарпатские корни.
Певица неоднократно категорично реагировала на нелестные высказывания украинцев, оскорбляющих русских. Милявская подчеркнула, что крайне удивлена и обескуражена отсутствием толерантности и такта в общении друг с другом.