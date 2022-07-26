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6 минут назад

Украинцы обрушились на Лолиту за анонс выступления в Крыму

Слово и Делоиещё 2

Певица поделилась в социальных сетях анонсом фестиваля «Таврида.АРТ» в Крыму. Комментаторы с антироссийскими взглядами набросились с критикой и угрозами на артистку.

Украинцы обрушились на Лолиту за анонс выступления в Крыму
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Лолита Милявская опубликовала в своих соцсетях афишу музыкального фестиваля, который пройдет в крымском городе Судак, в бухте Капсель.

«Путешествуйте на Тавриду!», — подписала афишу певица.

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В комментариях пользователи с явной антироссийской позицией обвинили Лолиту в предательстве украинского народа. Многие напомнили, что у Милявской закарпатские корни.

Певица неоднократно категорично реагировала на нелестные высказывания украинцев, оскорбляющих русских. Милявская подчеркнула, что крайне удивлена и обескуражена отсутствием толерантности и такта в общении друг с другом.

Шоу-бизнес,Лолита Милявская,
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