Украинцы обрушились на Лолиту за анонс выступления в Крыму

Певица поделилась в социальных сетях анонсом фестиваля «Таврида.АРТ» в Крыму. Комментаторы с антироссийскими взглядами набросились с критикой и угрозами на артистку.

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Лолита Милявская опубликовала в своих соцсетях афишу музыкального фестиваля, который пройдет в крымском городе Судак, в бухте Капсель.

«Путешествуйте на Тавриду!», — подписала афишу певица.

В комментариях пользователи с явной антироссийской позицией обвинили Лолиту в предательстве украинского народа. Многие напомнили, что у Милявской закарпатские корни.