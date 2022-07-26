«Немного жаль»: Сафронов о могильном памятнике экс-мужа Пугачевой

Художник Никас Сафронов высказался о памятнике на могиле продюсера и бывшего мужа Пугачёвой Александра Стефановича. Об этом сообщает портал «СпортКП».
По словам художника, памятник мог быть оригинальнее.
«Немного жаль. Александр Стефанович был неординарной личностью — и памятник для него мог быть более оригинальным, с фантазией, которой обладал сам Саша», – сказал Сафронов.
Он также поблагодарил родственников покойного за то, что они вообще решили установить памятник.
«Многие могилы известных людей находятся в запущенном состоянии и не имеют никаких монументов», – заключил художник.
Напомним, что ранее Никас Сафронов рассказал о тяжёлой болезни российского модельера Вячеслава Зайцева.