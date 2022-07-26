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1 час назад

«Немного жаль»: Сафронов о могильном памятнике экс-мужа Пугачевой

Елена Прошина

Художник Никас Сафронов высказался о памятнике на могиле продюсера и бывшего мужа Пугачёвой Александра Стефановича. Об этом сообщает портал «СпортКП».

«Немного жаль»: Сафронов о могильном памятнике экс-мужа Пугачевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам художника, памятник мог быть оригинальнее.

«Немного жаль. Александр Стефанович был неординарной личностью — и памятник для него мог быть более оригинальным, с фантазией, которой обладал сам Саша», – сказал Сафронов.

Он также поблагодарил родственников покойного за то, что они вообще решили установить памятник.

«Многие могилы известных людей находятся в запущенном состоянии и не имеют никаких монументов», – заключил художник.

Напомним, что ранее Никас Сафронов рассказал о тяжёлой болезни российского модельера Вячеслава Зайцева.

Шоу-бизнес,Вячеслав Зайцев,Никас Сафронов,
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