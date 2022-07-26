Волочкова: из страны уезжают «не наши» люди

Балерина Анастасия Волочкова высказалась по поводу антироссийских санкций и тех, кто уезжает из страны. Об этом сообщает портал «СпортКП».
«Как мне кажется, из страны уезжают «не наши» люди – люди, не любящие страну. А я, повторяю, люблю нашу страну и уважаю нашего президента. И в сложные времена предпочитаю объединять людей, сплачивать их и, насколько возможно, отвлекать от негатива, украшать их жизнь своим творчеством», – заявила танцовщица.
Кроме того, говоря об антироссийских санкциях, Волочкова добавила, что россияне «сильный духом народ», а значит и санкции им не страшны.
Напомним, что ранее Волочкова прокомментировала появившиеся в сети слухи о том, что музыканты из группы «Би-2» уволили своего художника по свету, который поддерживал спецоперацию на территории Украины.