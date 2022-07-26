Волочкова: из страны уезжают «не наши» люди

«Как мне кажется, из страны уезжают «не наши» люди – люди, не любящие страну. А я, повторяю, люблю нашу страну и уважаю нашего президента. И в сложные времена предпочитаю объединять людей, сплачивать их и, насколько возможно, отвлекать от негатива, украшать их жизнь своим творчеством», – заявила танцовщица.