Киркоров отреагировал на критику Певцова: «У нас переаншлаг»

И вот сейчас исполнитель отреагировал на критику Дмитрия, заявив, что его концерты состоятся. «У нас сегодня солд-аут. Переаншлаг в очередной раз на 34 году моей популярности. Спасибо вам, мои люди» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — сообщил Филипп в своем блоге в Сети.