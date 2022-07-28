Киркоров отреагировал на критику Певцова: «У нас переаншлаг»

Актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов ранее раскритиковал певца Филиппа Киркорова. По мнению мужчины, концерты Киркорова в Крыму нужно отменить из-за неподобающего поведения.
И вот сейчас исполнитель отреагировал на критику Дмитрия, заявив, что его концерты состоятся. «У нас сегодня солд-аут. Переаншлаг в очередной раз на 34 году моей популярности. Спасибо вам, мои люди» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — сообщил Филипп в своем блоге в Сети.
Напомним, некоторые представители шоу-бизнеса хотели запретить выступления Киркорова в Ялте и Феодосии из-за его скандального номера в Кремлевском дворце. Дело в том, что певец забрался на декорацию в виде креста и исполнил песню «Мария Магдалена». Этот поступок Филиппа восприняли как оскорбление чувств верующих.
Также поддержала Певцова и актриса Ольга Будина. «Незачем примазываться к тому, что на самом деле чуждо, „свои“ у Киркорова в другом месте. Пиар так себе»,- заявила знаменитость.