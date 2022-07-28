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17 минут назад

Киркоров отреагировал на критику Певцова: «У нас переаншлаг»

WomanHit.ruиещё 5

Актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов ранее раскритиковал певца Филиппа Киркорова. По мнению мужчины, концерты Киркорова в Крыму нужно отменить из-за неподобающего поведения.

Киркоров отреагировал на критику Певцова: «У нас переаншлаг»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

И вот сейчас исполнитель отреагировал на критику Дмитрия, заявив, что его концерты состоятся. «У нас сегодня солд-аут. Переаншлаг в очередной раз на 34 году моей популярности. Спасибо вам, мои люди» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — сообщил Филипп в своем блоге в Сети.

Напомним, некоторые представители шоу-бизнеса хотели запретить выступления Киркорова в Ялте и Феодосии из-за его скандального номера в Кремлевском дворце. Дело в том, что певец забрался на декорацию в виде креста и исполнил песню «Мария Магдалена». Этот поступок Филиппа восприняли как оскорбление чувств верующих.

Также поддержала Певцова и актриса Ольга Будина. «Незачем примазываться к тому, что на самом деле чуждо, „свои“ у Киркорова в другом месте. Пиар так себе»,- заявила знаменитость.

Шоу-бизнес,Ольга Будина,Дмитрий Певцов,Филипп Киркоров,Госдума,
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