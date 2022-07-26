В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 58.66EUR 59.41
Войти в почту
59 минут назад

Поклонники отметили излишнюю худобу Екатерины Варнавы

Мослента

Фотографиями в купальнике поделилась в своем Telegram-канале актриса и телеведущая Екатерина Варнава. На снимках артистка в бежевом бикини без лямок лежит на бортике бассейна на фоне моря и гор.

«Красивая, но тощая»: поклонники поспорили о фигуре Варнавы
Фото: МослентаМослента

«Красивая, но тощая… Жесть», «Пора начинать есть», — отметили некоторые подписчики Варнавы ее излишнюю худобу. Кто-то предположил, что у актрисы может быть расстройство пищевого поведения — анорексия.

С этим мнением согласились не все. Многие фолловеры отметили, что девушка хорошо выглядит. «Красивая и очаровательная», «Просто роскошь!», — восхитились поклонники актрисы.

Ранее певица Ольга Бузова столкнулась с критикой, выложив фото в купальнике. Некоторые подписчики не оценили позу на снимках.

Шоу-бизнес,Екатерина Варнава,Ольга Бузова,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители