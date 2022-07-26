«Красивая, но тощая»: поклонники поспорили о фигуре Варнавы

Фотографиями в купальнике поделилась в своем Telegram-канале актриса и телеведущая Екатерина Варнава. На снимках артистка в бежевом бикини без лямок лежит на бортике бассейна на фоне моря и гор.

Фото: Мослента Мослента

«Красивая, но тощая… Жесть», «Пора начинать есть», — отметили некоторые подписчики Варнавы ее излишнюю худобу. Кто-то предположил, что у актрисы может быть расстройство пищевого поведения — анорексия.

С этим мнением согласились не все. Многие фолловеры отметили, что девушка хорошо выглядит. «Красивая и очаровательная», «Просто роскошь!», — восхитились поклонники актрисы.