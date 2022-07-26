«Мисс Россия — 2022» стала героиней мемов

Победительницу «Мисс Россия — 2022», 22-летнюю уроженку Оренбурга Анну Линникову, «троллят» в социальных сетях. Мемы про нее опубликовало издание Voice в своем Telegram-канале «Dark Voice».
Редакторы Telegram-канала «Dark Voice» опубликовали несколько коллажей, на которых совместили фотографии новой «Мисс Россия» Анны Линниковой, взятые из ее аккаунта в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)*, со скриншотами из видео с ней на YouTube-канале MissRussiaTV. «Рубрика «В реальной жизни/в запрещенной соцсети», — смеются авторы, намекая на то, что без яркого макияжа, фильтров и фотошопа девушка выглядит совершенно иначе.
25 июля в Москве прошел финал национального конкурса красоты «Мисс Россия — 2022», который ежегодно проводится при поддержке Министерства культуры РФ. На корону претендовали 25 участниц, но победу одержала 22-летняя уроженка Оренбурга Анна Линникова.