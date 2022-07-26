«Уровень хамства был пониже»: Макаревич высказался о российских СМИ

Лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич раскритиковал российские СМИ за публикации о себе. Как сообщает «SPORTKP», в своих соцсетях музыкант заявил, что не причисляет себя к артистам, которые сбежали из страны, и в качестве примера привел известных деятелей культуры, которые уехали из России на фоне революции 1917 года.

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«Интересно — пролетарская пресса (интернета, по счастью, не было) тоже называла "сбежавшими от революции" Вертинского и Шаляпина, Рахманинова и Бунина, Цветаеву и Бальмонта? Или уровень хамства был пониже?» — написал Макаревич.

Напомним, что после начала спецоперации Макаревич уехал из России, после чего неоднократно критиковал российские власти. Сейчас музыкант вместе с супругой Эйнат Кляйн живет в Израиле. 30 марта 2022 года у пары родился сын Эйтан.