Названы города-претенденты на проведение «Евровидения-2023»

Названы города-претенденты на проведение песенного конкурса «Евровидение» в 2023 году. За право принять у себя конкурс претендует 7 городов. Об этом пишет ТАСС.
Претендентами на право провести «Евровидение» стали Лондон, Манчестер, Глазго, Лидс, Кардифф, Эдинбург и Абердин.
Ранее стало известно, что Европейский вещательный союз принял решение о том, что «Евровидение-2023» пройдет в Великобритании. Уточняется, что Украина как страна-победитель в 2022 году сразу будет допущена до финала, минуя предварительный отбор.
Министр культуры Украины Александр Ткаченко уже заявил, что Киев надеется на то, что «Евровидение» пройдет с высокой интеграцией украинских контекстов и ведущих. Он выразил уверенность, что все будет сделано так, что в Британии зрители увидят «отечественные пейзажи, и украинские нарративы».
Решение о переносе проведения конкурса уже раскритиковали британцы. Жители считают, что расходы на проведение конкурса выглядят неуместно в нынешних реалиях. Граждане выступают против того, чтобы их налоги тратились на проведение «предвзятого» конкурса. А некоторые даже посчитали, что теперь у них появилась причина «сэкономить электроэнергию и выключить телевизор».