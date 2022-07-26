Названы города-претенденты на проведение «Евровидения-2023»

Названы города-претенденты на проведение песенного конкурса «Евровидение» в 2023 году. За право принять у себя конкурс претендует 7 городов. Об этом пишет ТАСС.

Претендентами на право провести «Евровидение» стали Лондон, Манчестер, Глазго, Лидс, Кардифф, Эдинбург и Абердин.

Ранее стало известно, что Европейский вещательный союз принял решение о том, что «Евровидение-2023» пройдет в Великобритании. Уточняется, что Украина как страна-победитель в 2022 году сразу будет допущена до финала, минуя предварительный отбор.

Министр культуры Украины Александр Ткаченко уже заявил, что Киев надеется на то, что «Евровидение» пройдет с высокой интеграцией украинских контекстов и ведущих. Он выразил уверенность, что все будет сделано так, что в Британии зрители увидят «отечественные пейзажи, и украинские нарративы».