Певец SHAMAN описал цитатой Булгакова общение с Пугачевой

Певец SHAMAN рассказал в интервью Алене Жигаловой, как певица Алла Пугачева повлияла на его популярность.
Артист был участником проекта Пугачевой «Фактор А» в 2013 году и занял в нем третье место. Тогда он получил много комплиментов от Примадонны, однако после проекта она пропала из его жизни и не стала помогать в сценической карьере. Сам певец реагирует на это с философией русского классика.
«Это как у Булгакова нашего любимого, "Мастер и Маргарита": "Никогда ничего ни у кого не просите, сами предложат и сами все дадут". Это суперформула, которую я проповедую на протяжении всей моей жизни, и она работает безотказно», — сказал певец.
Больше SHAMAN не виделся с Пугачевой.