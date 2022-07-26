Певец SHAMAN описал цитатой Булгакова общение с Пугачевой

Артист был участником проекта Пугачевой «Фактор А» в 2013 году и занял в нем третье место. Тогда он получил много комплиментов от Примадонны, однако после проекта она пропала из его жизни и не стала помогать в сценической карьере. Сам певец реагирует на это с философией русского классика.