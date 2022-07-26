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36 минут назад

Певец SHAMAN описал цитатой Булгакова общение с Пугачевой

Слово и Дело

Певец SHAMAN рассказал в интервью Алене Жигаловой, как певица Алла Пугачева повлияла на его популярность.

Певец SHAMAN описал цитатой Булгакова общение с Пугачевой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Артист был участником проекта Пугачевой «Фактор А» в 2013 году и занял в нем третье место. Тогда он получил много комплиментов от Примадонны, однако после проекта она пропала из его жизни и не стала помогать в сценической карьере. Сам певец реагирует на это с философией русского классика.

«Это как у Булгакова нашего любимого, "Мастер и Маргарита": "Никогда ничего ни у кого не просите, сами предложат и сами все дадут". Это суперформула, которую я проповедую на протяжении всей моей жизни, и она работает безотказно», — сказал певец.

Больше SHAMAN не виделся с Пугачевой.

Шоу-бизнес,Алла Пугачева,
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