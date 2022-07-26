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1 час назад

Журналист Шахназаров — о Ксении Собчак: «У нее мощная крыша, она неприкасаемая»

WomanHit.ruиещё 1

Журналист Михаил Шахназаров объяснил, почему его коллеге Ксении Собчак сходят с рук скандальные высказывания и интервью с критикующими СВО звездами.

Шахназаров объяснил, почему Собчак все сходит с рук
Фото: СОЦСЕТИСОЦСЕТИ

Шахназаров считает, что у Ксении есть покровители.

«У Одувана (Варламова), как и у Ройзмана, Рынской, Собчак — мощная крыша. Они неприкасаемые» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — заявил журналист в соцсетях.

Ранее Ксения рассказала, что телеведущий Владимир Соловьев мешал ей строить карьеру.

«Вообще забавно, что в те давнишние времена, когда Соловьев страшно ругал власть, а я только пришла работать на радио „Серебряный Дождь“, он уже тогда бегал к руководству и очень просил меня на работу „не брать“. При том, что мы даже на тот момент не были знакомы», — рассказывала звезда в своем блоге.

Шоу-бизнес,Владимир Соловьев,Ксения Собчак,
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