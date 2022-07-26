Шахназаров объяснил, почему Собчак все сходит с рук

«Вообще забавно, что в те давнишние времена, когда Соловьев страшно ругал власть, а я только пришла работать на радио „Серебряный Дождь“, он уже тогда бегал к руководству и очень просил меня на работу „не брать“. При том, что мы даже на тот момент не были знакомы», — рассказывала звезда в своем блоге.