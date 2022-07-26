В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 57.78EUR 58.67
Войти в почту
1 час назад

Чурикова раскрыла причины непопулярности «Новой Фабрики звезд»

Елена Прошина

Телеведущая Яна Чурикова высказала свое мнение по поводу нового музыкального проекта «Новая Фабрика звезд» и почему он не стал таким популярным, как его предшественники. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Чурикова раскрыла причины непопулярности «Новой Фабрики звезд»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению звезды, последующие проекты не смогли сравниться по популярности с первыми сезонами из-за неактуальности.

«Она провались, потому что год на календаре стоял уже какой. Как бы они там не пели всем было уже глубоко параллельно», — написала Чурикова.

Напомним, первая «Фабрика звезд» вышла в эфире Первого канала в 2002 году. Продюсером проекта стал Игорь Матвиенко. Также продюсерами становились Максим Фадеев, Алла Пугачева, Игорь Крутой. Последний сезон в привычном формате вышел под руководством Константина и Валерия Меладзе.

В 2011 году вышел проект под названием «Фабрика звезд. Возвращение», в котором участвовали выпускники предыдущих сезонов. В 2012 году вышла «Фабрика звезд: Россия-Украина». В 2017 году проект стал выходить на канале «Муз-ТВ». Ведущей стала Ксения Собчак. Однако передача не принесла хороших рейтингов и не смогла конкурировать по популярности с предыдущими сезонами.

Шоу-бизнес,Яна Чурикова,Валерий Меладзе,Игорь Матвиенко,Алла Пугачева,Ксения Собчак,Максим Фадеев,Игорь Крутой,Первый канал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители