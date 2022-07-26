Чурикова раскрыла причины непопулярности «Новой Фабрики звезд»

Телеведущая Яна Чурикова высказала свое мнение по поводу нового музыкального проекта «Новая Фабрика звезд» и почему он не стал таким популярным, как его предшественники. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

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По мнению звезды, последующие проекты не смогли сравниться по популярности с первыми сезонами из-за неактуальности.

«Она провались, потому что год на календаре стоял уже какой. Как бы они там не пели всем было уже глубоко параллельно», — написала Чурикова.