Чурикова раскрыла причины непопулярности «Новой Фабрики звезд»

Телеведущая Яна Чурикова высказала свое мнение по поводу нового музыкального проекта «Новая Фабрика звезд» и почему он не стал таким популярным, как его предшественники. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
По мнению звезды, последующие проекты не смогли сравниться по популярности с первыми сезонами из-за неактуальности.
«Она провались, потому что год на календаре стоял уже какой. Как бы они там не пели всем было уже глубоко параллельно», — написала Чурикова.
Напомним, первая «Фабрика звезд» вышла в эфире Первого канала в 2002 году. Продюсером проекта стал Игорь Матвиенко. Также продюсерами становились Максим Фадеев, Алла Пугачева, Игорь Крутой. Последний сезон в привычном формате вышел под руководством Константина и Валерия Меладзе.
В 2011 году вышел проект под названием «Фабрика звезд. Возвращение», в котором участвовали выпускники предыдущих сезонов. В 2012 году вышла «Фабрика звезд: Россия-Украина». В 2017 году проект стал выходить на канале «Муз-ТВ». Ведущей стала Ксения Собчак. Однако передача не принесла хороших рейтингов и не смогла конкурировать по популярности с предыдущими сезонами.