«Мерзость»: Певцов призвал запретить выступления Киркорова в Крыму

Актер и депутат Государственной думы Дмитрий Певцов призвал запретить выступления певца Филиппа Киркорова в Крыму из-за номера с танцем на православном кресте.

Фото: Пресс-служба Совфеда Пресс-служба Совфеда

— Я поставил свою подпись вместе с сотнями людей в Ялте. Совершенно согласен, что этой мерзости не должно быть на российской эстраде, — заявил он.

По мнению Певцова, общественность не желает видеть Киркорова на эстраде. Он также признался, что лично поставил свою подпись под обращением граждан с просьбой запретить концертное выступление Филиппа в Крыму, написал актер в своем Telegram-канале.

Напомним, что на сцене во время концерта, прошедшего в Кремлевском дворце в честь 55-летия Киркорова, появился огромный светящийся крест с «распятой» внутри актрисой. Певец, исполняя песню «Мария Магдалена», ходил по этому кресту.

В июне общероссийское общественное движение «Ветераны России» потребовало отменить концерты артиста Филиппа Киркорова в Краснодарском крае и развернуть назад его кортеж в Донбасс.