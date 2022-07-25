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46 минут назад

«Мерзость»: Певцов призвал запретить выступления Киркорова в Крыму

Вечерняя Москва

Актер и депутат Государственной думы Дмитрий Певцов призвал запретить выступления певца Филиппа Киркорова в Крыму из-за номера с танцем на православном кресте.

«Мерзость»: Певцов призвал запретить выступления Киркорова в Крыму
Фото: Пресс-служба СовфедаПресс-служба Совфеда

— Я поставил свою подпись вместе с сотнями людей в Ялте. Совершенно согласен, что этой мерзости не должно быть на российской эстраде, — заявил он.

По мнению Певцова, общественность не желает видеть Киркорова на эстраде. Он также признался, что лично поставил свою подпись под обращением граждан с просьбой запретить концертное выступление Филиппа в Крыму, написал актер в своем Telegram-канале.

Напомним, что на сцене во время концерта, прошедшего в Кремлевском дворце в честь 55-летия Киркорова, появился огромный светящийся крест с «распятой» внутри актрисой. Певец, исполняя песню «Мария Магдалена», ходил по этому кресту.

В июне общероссийское общественное движение «Ветераны России» потребовало отменить концерты артиста Филиппа Киркорова в Краснодарском крае и развернуть назад его кортеж в Донбасс.

Известная актриса и телеведущая Мария Шукшина в свою очередь назвала «бесовским шоу» выступление Киркорова на поваленном кресте. По ее словам, таким выступлением певец нарушил российский закон, оскорбив чувства верующих.

Шоу-бизнес,Дмитрий Певцов,Мария Шукшина,Филипп Киркоров,Госдума,
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