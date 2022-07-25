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1 час назад

Иван Краско поддержал покинувшую Россию Аллу Пугачеву

Слово и Дело

Актер Иван Краско не считает Аллу Пугачеву предательницей и думает, что скоро певица вернется на родину. Об этом он заявил в интервью порталу PROZVEZD.

Иван Краско поддержал покинувшую Россию Аллу Пугачеву
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Краско подчеркнул, что Пугачева имеет право на свое мнение. По его мнению, Примадонна временно уехала из России и обязательно вернется назад, когда сама посчитает это нужным.

«Талант такого масштаба как Алла Пугачева имеет право на своё собственное мнение. Было бы весьма странно, если бы было по-другому», — отметил актер.

Алла Пугачева и Максим Галкин уехали из России после начала специальной военной операции. Многим не понравилось решение звездной пары, после чего знаменитости стали объектом для критики в РФ.

Шоу-бизнес,Иван Краско,Максим Галкин,Алла Пугачева,
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