Иван Краско поддержал покинувшую Россию Аллу Пугачеву

Актер Иван Краско не считает Аллу Пугачеву предательницей и думает, что скоро певица вернется на родину. Об этом он заявил в интервью порталу PROZVEZD.
Краско подчеркнул, что Пугачева имеет право на свое мнение. По его мнению, Примадонна временно уехала из России и обязательно вернется назад, когда сама посчитает это нужным.
«Талант такого масштаба как Алла Пугачева имеет право на своё собственное мнение. Было бы весьма странно, если бы было по-другому», — отметил актер.
Алла Пугачева и Максим Галкин уехали из России после начала специальной военной операции. Многим не понравилось решение звездной пары, после чего знаменитости стали объектом для критики в РФ.