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52 минуты назад

Анна Седокова рассказала о помощи полугодовалого сына в оплате жилья

Илья Родин

Экс-солистка «Виагры» Анна Седокова в интервью изданию Hello! рассказала о своем сыне Гекторе. Она призналась, что много лет назад ребенок помог ей в очень трудное время.

Седокова рассказала о помощи полугодовалого сына в оплате жилья
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Певица сообщила, что Гектор развивается как многосторонняя личность. Хорошо поет, занимается различными видами спорта, в том числе, боксом.

Кроме того, он снимается в кулинарном шоу «Не учите меня готовить». Фотогеничный мальчик выдерживает длительные, многочасовые съемки и очень старается проявить себя, пояснила Седокова.

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Телеведущая подчеркнула, что что Гектор оказывал ей поддержку с самого раннего возраста. В частности, когда ему было шесть месяцев, он «идеально» сыграл на съемках рекламного ролика про детское питание.

Седокова уточнила, что полученные за участие в рекламной кампании денежные средства помогли ей оплатить аренду квартиры. Она подчеркнула, что «всегда будет благодарна сыну, благодарна моим детям за помощь и поддержку».

Шоу-бизнес,Анна Седокова,
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