Седокова рассказала о помощи полугодовалого сына в оплате жилья

Экс-солистка «Виагры» Анна Седокова в интервью изданию Hello! рассказала о своем сыне Гекторе. Она призналась, что много лет назад ребенок помог ей в очень трудное время.

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Певица сообщила, что Гектор развивается как многосторонняя личность. Хорошо поет, занимается различными видами спорта, в том числе, боксом.

Кроме того, он снимается в кулинарном шоу «Не учите меня готовить». Фотогеничный мальчик выдерживает длительные, многочасовые съемки и очень старается проявить себя, пояснила Седокова.

Телеведущая подчеркнула, что что Гектор оказывал ей поддержку с самого раннего возраста. В частности, когда ему было шесть месяцев, он «идеально» сыграл на съемках рекламного ролика про детское питание.