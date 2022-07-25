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1 час назад

Маск прокомментировал информацию о его романе с женой сооснователя Google

Москва24

Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск опроверг слухи о романе с женой одного из основателей корпорации Google Сергея Брина Николь Шанахан.

Маск прокомментировал информацию о его романе с женой Брина
Фото: depositphotos/ChinaImages depositphotos/ChinaImages

"Я видел Николь лишь два раза за три года, и все эти два раза рядом было много людей. Ничего романтического", – написал он в Twitter.

По словам Маска, они с Сергеем Брином остаются друзьями.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила о том, что адюльтер Маска стал причиной развода Сергея Брина с Николь Шэнахан.

Ранее сообщалось, что Илон Маск планирует подать встречный иск против руководителей социальной сети Twitter.

За счет нового судебного процесса юридические консультанты Маска рассчитывают выиграть время, чтобы подготовить подтверждения тому, что в сервисе присутствуют фейковые аккаунты.

Шоу-бизнес,Илон Маск,Сергей Брин,SpaceX,Google,
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