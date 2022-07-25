Макаревич сообщил об уходе жены

Андрей Макаревич всегда пользовался вниманием представительниц прекрасного пола. Официально он был женат четыре раза, его последней супругой стала 38-летняя Эйнат Кляйн.
Будущую супругу прославленный музыкант встретил в Эфиопии и сразу же влюбился. Девушка работала гидом, и Макаревич был просто поражен тем, насколько широк ее кругозор. Пара довольно быстро решила пожениться и вскоре стало известно о беременности молодой супруги артиста.
После начала российской спецоперации на Украине знаменитое семейство перебралось в Израиль, откуда возвращаться, кажется, не собирается. У музыканта подрастает сын, которому дали экзотическое имя - Эйтан. В своих социальных сетях лидер группы «Машина времени» иногда отрывается от оскорблений в адрес бывших соотечественников и России и рассказывает о совместном быте с молодой женой.
Накануне Андрей Вадимович вдруг сообщил подписчикам своего личного Telegram-канала, что супруга покинула его. Впрочем, за Эйнат знаменитый муж оказался только рад.
«Воскресенье. Утро. Мою посуду. Жена пошла в тир тренировать скоростную стрельбу из "Глока". Гармония!» - заявил певец.
Стоит отметить, что Эйнат Кляйн и поразила музыканта своими разносторонними интересами. Помимо стрельбы, супруга Макаревича увлекается скалолазанием и исследовательской работой, как гид изучает историю.
Чем намерен заниматься за границей сам Андрей Вадимович, пока неизвестно. Несмотря на жесткую критику власти и СВО, он, кажется, вовсе не собирается отказываться от заработков в России. Очередной гастрольный тур «Машины времени» запланирован на грядущую осень. Немало выступлений отменилось, однако в некоторых крупных городах страны билеты все еще продолжают продаваться.