Барановская и Гузеева могут вернуться на Первый канал осенью

В частности, отметил он, можно ожидать возвращения в эфир Юлии Барановской, Леонида Якубовича и других звезд. «Слышал, что осенью будут и «Модный приговор», и «Мужское/Женское», и «Поле чудес». Все ведь понимают, что люди привыкли к этим передачам. И они хорошие рейтинги приносят. Как же от них откажутся?» — рассуждает он.