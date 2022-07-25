Прилепин раскритиковал Киркорова за концерты в Крыму

«Они не оставят нас никогда. Через полгода мы увидим ровно те же самые лица в новогоднюю ночь. Одни заедут туда, как Киркоров — на правах принявших спецоперацию и спевших "для наших воинов" в Ялте. Другие — большинство отмолчавшихся — въедут на халяву, под шумок: "я всегда тут стояло"», — написал политик.