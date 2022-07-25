Прилепин раскритиковал Киркорова за концерты в Крыму

Писатель и политический деятель Захар Прилепин высказался о концерте известного российского певца Филиппа Киркорова. В своем Telegram-канале он раскритиковал музыканта, который объявил о концерте в Крыму.
«Киркоров едет на гастроли в Крым и зазывает на свои концерты "наших защитников". Ну, сам бы к ним и съездил куда-нибудь в Северодонецк. Спел бы там про зайку», — написал Прилепин.
Также писатель заявил, что после слов Киркорова «умерла надежда увидеть другой новогодний огонек» и «жить при другой культуре».
«Они не оставят нас никогда. Через полгода мы увидим ровно те же самые лица в новогоднюю ночь. Одни заедут туда, как Киркоров — на правах принявших спецоперацию и спевших "для наших воинов" в Ялте. Другие — большинство отмолчавшихся — въедут на халяву, под шумок: "я всегда тут стояло"», — написал политик.
Напомним, что 24 июля Киркоров анонсировал два выступления в Крыму и пригласил на концерты раненых военных, которые восстанавливают силы в медучреждениях полуострова.