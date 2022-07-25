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1 час назад

Прилепин раскритиковал Киркорова за концерты в Крыму

Елена Прошина

Писатель и политический деятель Захар Прилепин высказался о концерте известного российского певца Филиппа Киркорова. В своем Telegram-канале он раскритиковал музыканта, который объявил о концерте в Крыму.

Прилепин раскритиковал Киркорова за концерты в Крыму
Фото: ТАССТАСС

«Киркоров едет на гастроли в Крым и зазывает на свои концерты "наших защитников". Ну, сам бы к ним и съездил куда-нибудь в Северодонецк. Спел бы там про зайку», — написал Прилепин.

Также писатель заявил, что после слов Киркорова «умерла надежда увидеть другой новогодний огонек» и «жить при другой культуре».

«Они не оставят нас никогда. Через полгода мы увидим ровно те же самые лица в новогоднюю ночь. Одни заедут туда, как Киркоров — на правах принявших спецоперацию и спевших "для наших воинов" в Ялте. Другие — большинство отмолчавшихся — въедут на халяву, под шумок: "я всегда тут стояло"», — написал политик.

Напомним, что 24 июля Киркоров анонсировал два выступления в Крыму и пригласил на концерты раненых военных, которые восстанавливают силы в медучреждениях полуострова.

Шоу-бизнес,Захар Прилепин,Филипп Киркоров,
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