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19 минут назад

Названо место проведения «Евровидения-2023»

Елена Прошина

«Евровидение-2023» пройдет в Великобритании вместо Украины. Как сообщает ТАСС, такое решение приняли в Европейском вещательном союзе (EBU).

Напомним, что 17 июня EBU отказал Украине в проведении «Евровидения» в 2023 году из-за сложностей в обеспечении безопасности участников песенного конкурса. Киев опротестовал решение, однако в результате апелляцию отклонили.

При этом в союзе отметили, что Украина пройдет в финал конкурса в 2023 года, минуя отборочный этап. Сейчас Британская телерадиовещательная корпорация (BBC) занимается поиском города, который примет мероприятие.

Первое место на «Евровидении-2022», которое прошло в Италии, заняла украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. Второе и третье заняли представители Великобритании и Испании соответственно.

Россия и Белоруссия в этом году не приняли участие в конкурсе из-за санкций на фоне ситуации на Украине.

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