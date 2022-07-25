В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+27° в 
USD 57.39EUR 57.76
Войти в почту
30 минут назад

«Сиди там, где сидишь»: в Грузии выступили против концерта Галкина

Елена Прошина

Жители Грузии выступили против концерта юмориста Максима Галкина в Тбилиси. Как сообщает «Слово и Дело», грузины напомнили артисту, что ранее он никогда не приезжал в страну с выступлениями.

«Сиди там, где сидишь»: в Грузии выступили против концерта Галкина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что после отъезда из России Галкин начал планировать мировое турне под предлогом сбора средств для украинских беженцев. Среди остановок значатся США, Польша, Великобритания, Литва, Латвия, Турция, Австралия, Финляндия, Грузия и другие страны. Последнее государство комик мог выбрать из-за того, что после начала спецоперации туда уехало большое количество россиян.

«Хочется задать вопрос, а что изменилось 24 февраля? И чего не было в 2008, 2014 годах? Почему все эти годы прыгали на голубых огоньках и кремлевских концертах, получали награды, тусили и не подавали голос до сих пор?» — задался вопросом один из местных жителей.

«В Израиле деньги закончились, по морде дали, теперь в Грузию едет», — написал другой.

Ряд жителей Грузии предложил Галкину и дальше оставаться в Израиле с супругой Аллой Пугачевой, или же и вовсе, возвращаться со своими выступлениями в РФ.

«Не надо, Макс. Сиди там, где сидишь», — посоветовал один из граждан Грузии.

Напомним, что весну и часть лета Галкин и Пугачева провели в Израиле, а в июле отправились в Юрмалу. Певица говорила журналистам, что планирует вернуться в Россию к 1 сентября, чтобы их с Галкиным дети пошли в школу.

Однако недавно экс-депутат Госдумы Роман Худяков заявил, что супруги могут навсегда уехать в США — семья Галкина сейчас якобы занимается продажей недвижимости в России.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Роман Худяков,Алла Пугачева,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители