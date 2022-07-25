«Сиди там, где сидишь»: в Грузии выступили против концерта Галкина

Жители Грузии выступили против концерта юмориста Максима Галкина в Тбилиси. Как сообщает «Слово и Дело», грузины напомнили артисту, что ранее он никогда не приезжал в страну с выступлениями.
Напомним, что после отъезда из России Галкин начал планировать мировое турне под предлогом сбора средств для украинских беженцев. Среди остановок значатся США, Польша, Великобритания, Литва, Латвия, Турция, Австралия, Финляндия, Грузия и другие страны. Последнее государство комик мог выбрать из-за того, что после начала спецоперации туда уехало большое количество россиян.
«Хочется задать вопрос, а что изменилось 24 февраля? И чего не было в 2008, 2014 годах? Почему все эти годы прыгали на голубых огоньках и кремлевских концертах, получали награды, тусили и не подавали голос до сих пор?» — задался вопросом один из местных жителей.
«В Израиле деньги закончились, по морде дали, теперь в Грузию едет», — написал другой.
Ряд жителей Грузии предложил Галкину и дальше оставаться в Израиле с супругой Аллой Пугачевой, или же и вовсе, возвращаться со своими выступлениями в РФ.
«Не надо, Макс. Сиди там, где сидишь», — посоветовал один из граждан Грузии.
Напомним, что весну и часть лета Галкин и Пугачева провели в Израиле, а в июле отправились в Юрмалу. Певица говорила журналистам, что планирует вернуться в Россию к 1 сентября, чтобы их с Галкиным дети пошли в школу.
Однако недавно экс-депутат Госдумы Роман Худяков заявил, что супруги могут навсегда уехать в США — семья Галкина сейчас якобы занимается продажей недвижимости в России.