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1 час назад

Сергей Зверев раскрыл свою главную фобию

Мослентаиещё 1

Свою главную фобию раскрыл стилист и телеведущий Сергей Зверев в разговоре с PROZVEZD. Он признался, что с недавнего времени стал бояться летать на самолетах.

Сергей Зверев раскрыл свою главную фобию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Шоумен рассказал, что однажды попал зону сильной турбулентности во время полета, после чего приобрел аэрофобию.

«У меня в голове что-то переключилось, и я стал бояться летать. Что я только ни делал, но никак не могу справиться со своим страхом. Каждый полет для меня теперь — жуткий стресс», — сообщил он.

Зверев рассказал, что многие справляются со страхом полетов с помощью алкоголя, но ему такой способ не подходит.

«Я же не пью. Поэтому каждый полет превращается для меня в испытание. Я, конечно, летаю. Захожу в салон, терплю и жду посадки», — рассказал телеведущий.

Ранее Зверев вспомнил о своей службе в армии. Он рассказал, что легко мог «откосить», но хотел защищать родину.

Шоу-бизнес,Сергей Зверев,
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