Сергей Зверев раскрыл свою главную фобию

Свою главную фобию раскрыл стилист и телеведущий Сергей Зверев в разговоре с PROZVEZD. Он признался, что с недавнего времени стал бояться летать на самолетах.
Шоумен рассказал, что однажды попал зону сильной турбулентности во время полета, после чего приобрел аэрофобию.
«У меня в голове что-то переключилось, и я стал бояться летать. Что я только ни делал, но никак не могу справиться со своим страхом. Каждый полет для меня теперь — жуткий стресс», — сообщил он.
Зверев рассказал, что многие справляются со страхом полетов с помощью алкоголя, но ему такой способ не подходит.
«Я же не пью. Поэтому каждый полет превращается для меня в испытание. Я, конечно, летаю. Захожу в салон, терплю и жду посадки», — рассказал телеведущий.
Ранее Зверев вспомнил о своей службе в армии. Он рассказал, что легко мог «откосить», но хотел защищать родину.