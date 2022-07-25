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1 час назад

Ивлеева прошла под шпагатом Волочковой: видео

Денис Фьючин

Балерина Анастасия Волочкова и ведущая и видеоблогер Анастасия Ивлеева приняли участие в фестивале VK Fest 2022, во время которого звезды устроили экспромт. Настюшка-опасность прошла под шпагатом Волочковой. Соответствующие кадры опубликованы в личном Telegram-канале бывшей примы Большого театра.

На кадрах видно, как ведущая телепередачи «Орел и решка» проходит под закинутой на плечо ведущего ногой артистки, словно в танце-игре лимбо.

«Это лучшее, что я сделала в своей жизни», – сообщила зрителям видеоблогерша.

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