Ивлеева прошла под шпагатом Волочковой: видео

Балерина Анастасия Волочкова и ведущая и видеоблогер Анастасия Ивлеева приняли участие в фестивале VK Fest 2022, во время которого звезды устроили экспромт. Настюшка-опасность прошла под шпагатом Волочковой. Соответствующие кадры опубликованы в личном Telegram-канале бывшей примы Большого театра.