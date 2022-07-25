Лолита похвасталась стройной фигурой

Лолита Милявская вышла на сцену в восхитительном платье в греческом стиле. Наряд удачно подчеркнул фигуру знаменитости, а также не смог скрыть отсутствие на певице белья.

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Eva.ru

Лолита Милявская никогда не боялась выглядеть так, как ей самой бы хотелось. Певица часто выходила на сцену в эпатажных, а порой и откровенно провокационных нарядах.

Комбинезоны, прозрачные платья, кокетливые декольте и смелое мини. Однако на фестивале VK FEST знаменитость появилась в элегантном и очень нежном платье в пол. Белоснежный наряд в греческом стиле выгодно подчеркнул заметно постройневшую фигуру Лодиты, а шлейф придал ей еще больше шарма. Каплевидный вырез в районе груди требовал отказа от нижнего белья, что Милявская и сделала.