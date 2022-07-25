Певец и предприниматель Эмин Агаларов рассказал о будущем Валерия Меладзе. Он уверен, что у коллеги больше не будет такого количества поклонников.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Агаларов считает, что в любом случае зрители больше не будут посещать концерты Меладзе в таком количестве, как раньше. При этом певец высоко оценивает талант коллеги.

«Валерий Меладзе в нашем пространстве существует лет 25 уже, наверное. И каждый год выдает мощнейшие хиты, каждый год участвует во всех премиях, в сборных концертах», — рассказал Агаларов на YouTube-канале «Стрелец-молодец».