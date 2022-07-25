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36 минут назад

Эмин Агаларов рассказал о будущем карьеры Валерия Меладзе

Слово и Делоиещё 1

Певец и предприниматель Эмин Агаларов рассказал о будущем Валерия Меладзе. Он уверен, что у коллеги больше не будет такого количества поклонников.

Эмин Агаларов рассказал о будущем Валерия Меладзе
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look PressAnatoly Lomokhov/Global Look Press

Агаларов считает, что в любом случае зрители больше не будут посещать концерты Меладзе в таком количестве, как раньше. При этом певец высоко оценивает талант коллеги.

«Валерий Меладзе в нашем пространстве существует лет 25 уже, наверное. И каждый год выдает мощнейшие хиты, каждый год участвует во всех премиях, в сборных концертах», — рассказал Агаларов на YouTube-канале «Стрелец-молодец».

Тем временем Меладзе готовит концерт для богатых людей в Монако, где стоимость билетов начинается от 750 евро. VIP-билеты на московский концерт артиста продают за 70 тысяч рублей.

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