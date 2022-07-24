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34 минуты назад

Отец Фриске рассказал, на что Шепелев потратил деньги со счета Платона

Ирина Лебедева

Владимир Фриске заявил, что Дмитрий Фриске потратил деньги, предназначавшиеся для его внука, на покупку дорогой автомашины, а также на содержание своей новой семьи.

Отец Фриске рассказал, на что Шепелев потратил деньги со счета Платона
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Речь идет о значительной сумме в 200 тысяч евро, которая еще совсем недавно лежала на счету сына покойной звезды. По словам отца Жанны, его бывший зять хотел также продать и квартиру, принадлежавшую Платону, но это ему не дали сделать, - пишет Экспресс Газета.

«Шепелев недавно купил себе новую машину и содержит свою семью на эти деньги. Мы только что забрали у него квартиру, которую он хотел продать. Мы ее не сдаем, не продаем. Раз в неделю ходим и убираем. Она тоже достанется Платону. Сейчас хотим разобраться с деньгами, которые исчезли со счета», - заявил Владимир.

Однако юристы оценивают шансы на вмешательство дедушки как практически нулевые. Дело в том, что Шепелев официальный представитель своего несовершеннолетнего сына, и имеет право распоряжаться его имуществом.

Шепелев до сих пор не женился и на дизайнере Екатерине Тулуповой, которая стала его жизненной спутницей после смерти Фриске. Екатерина недавно тоже родила Дмитрию сына, его зовут Тихоном.

Шоу-бизнес,Екатерина Тулупова,
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