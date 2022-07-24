Отец Фриске рассказал, на что Шепелев потратил деньги со счета Платона

Владимир Фриске заявил, что Дмитрий Фриске потратил деньги, предназначавшиеся для его внука, на покупку дорогой автомашины, а также на содержание своей новой семьи.
Речь идет о значительной сумме в 200 тысяч евро, которая еще совсем недавно лежала на счету сына покойной звезды. По словам отца Жанны, его бывший зять хотел также продать и квартиру, принадлежавшую Платону, но это ему не дали сделать, - пишет Экспресс Газета.
«Шепелев недавно купил себе новую машину и содержит свою семью на эти деньги. Мы только что забрали у него квартиру, которую он хотел продать. Мы ее не сдаем, не продаем. Раз в неделю ходим и убираем. Она тоже достанется Платону. Сейчас хотим разобраться с деньгами, которые исчезли со счета», - заявил Владимир.
Однако юристы оценивают шансы на вмешательство дедушки как практически нулевые. Дело в том, что Шепелев официальный представитель своего несовершеннолетнего сына, и имеет право распоряжаться его имуществом.
Шепелев до сих пор не женился и на дизайнере Екатерине Тулуповой, которая стала его жизненной спутницей после смерти Фриске. Екатерина недавно тоже родила Дмитрию сына, его зовут Тихоном.