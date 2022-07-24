Отец Фриске рассказал, на что Шепелев потратил деньги со счета Платона

«Шепелев недавно купил себе новую машину и содержит свою семью на эти деньги. Мы только что забрали у него квартиру, которую он хотел продать. Мы ее не сдаем, не продаем. Раз в неделю ходим и убираем. Она тоже достанется Платону. Сейчас хотим разобраться с деньгами, которые исчезли со счета», - заявил Владимир.