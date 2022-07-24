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1 час назад

Лера Кудрявцева рассказала об избиении на болгарском курорте

WomanHit.ru

Кажется, Лера Кудрявцева вступила в «черную полосу» своей жизни. В последнее время телеведущую буквально по пятам преследуют неприятности. Так, намедни Лера отправилась с мужем и дочкой на морской курорт в Болгарию. Ехать пришлось долго и тяжело. Сначала самолетом из Москвы в Стамбул, там — ночь в ожидании рейса в Болгарию, потом еще не один час на машине до самого курорта.

Лера Кудрявцева рассказала об инциденте на болгарском курорте
Фото: соцсетисоцсети

Как только семейство добралось до места, Лера поняла, что заболела. Тест на коронавирус дал положительный результат.

«Прилететь в отпуск, заболеть и теперь сидеть, не выходя на улицу, непонятно сколько, с температурой. Умею, практикую», — попыталась не терять оптимизма телеведущая.

И это учитывая то, что Кудрявцева перенесла это заболевание всего полтора года назад, причем в довольно тяжелой форме и с серьезными пост-ковидными последствиями.

«Сложно мне. Через два-три месяца после ковида нервная система у меня „накрылась“. Памяти после болезни совсем нет, — жаловалась она в декабре минувшего года в одном из интервью. — Приходится тренировать. Сижу с кроссвордами, учу что-то. Ну говорят, нужно следить, чтобы нейроны были всегда активны, вот занимаюсь».

В Болгарии практические весь отпуск Лера пролежала в номере, никуда не выходя. А когда очередной тест показал, что она выздоровела, случилось еще более неприятное. С ее близким произошел инцидент с дракой, так что пришлось вызывать полицию. Сама телеведущая не стала раскрывать подробности, что именно случилось. Но судя по ее эмоциональному посту в соцсетях, ситуация оказалась крайне неприятной. «Хочешь выздороветь за пять минут — пусть изобьют кого-то из твоих близких, не дай бог. Сразу, блин, поправляешься!», — сообщила она подписчикам.

Шоу-бизнес,Лера Кудрявцева,
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