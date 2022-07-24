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1 час назад

Поплавская припечатала Бузову: «Говно не тонет!»

Ирина Лебедева

Яна Поплавская разгневана выходной Ольги Бузовой на VK Fest в Москве. Напомним, ведущая мероприятия Настя Ивлеева поинтересовалась у певицы, действительно ли она влюблена в теннис. И уточнила — в большой или маленький?

Поплавская припечатала Бузову: «Говно не тонет!»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Поющая телеведущая громко и с придыханием заявила, что она любит большой. Вот только вместо «т» она озвучила «п».

Надо сказать, что отличилась Ольга и нарядом. Причудливо вырезанные кусочки ткани, открывавшие большую часть тела, в том числе ягодицы, видимо, должны были изображать костюм тигрицы. Однако публика нашла в этом образе большое сходство с колбасой-вязанкой, - информирует 5 Канал.

Яна Поплавская в Телеграм-канале написала, что она до сих пор не понимает, как Бузовой с таким поведением удалось попасть на сцену во МХАТ.

«Мне сложно представить, как и в каком состоянии „здравого рассудка“ можно было пригласить это во МХАТ! МХАТ, слава богу, спасен от этой „одаренной“ женщины! Но культуру Ольги Бузовой по-прежнему продолжает нести в массы, г…о не тонет, оно всегда на плаву!»

Известно, что Бузова прибыла на VK Fest прямо из ЮАР, где она ведет известную программу «Звезды в Африке». Есть предположения, что вдохновение на такой странный костюм у стилистов певицы возникло именно из проекта, который снимается на другом континенте.

Шоу-бизнес,Яна Поплавская,
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