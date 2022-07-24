Стало известен заработок российских звезд  в отпускной сезон

После провала с концертами во время пандемии представители шоу-бизнеса стремятся хотя бы частично наверстать упущенное. В формате «летнего чеса» они активно гастролируют по городам России, отдавая предпочтение миллионникам и курортам.

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Не забывая при этом и украсить собой корпоратив крупной фирмы или семейный праздник очень обеспеченного человека.

В том случае, если артист проводит большой сольный концерт, то его гонорар зависит от вместимости помещения или площадки. Цены на билеты очень разные. Это зависит от категории места, региона и других факторов. Однако как минимум 2-3 миллиона известный артист за свое выступление соберет.