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1 час назад

Стало известен заработок российских звезд  в отпускной сезон

Ирина Лебедева

После провала с концертами во время пандемии представители шоу-бизнеса стремятся хотя бы частично наверстать упущенное. В формате «летнего чеса» они активно гастролируют по городам России, отдавая предпочтение миллионникам и курортам.

Стало известен заработок российских звезд в отпускной сезон
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Не забывая при этом и украсить собой корпоратив крупной фирмы или семейный праздник очень обеспеченного человека.

Так, по информации журналистов издания teleprogramma.pro, за частные выступления Баста, Лепс, Гагарина, группа «Руки Вверх!» зарабатывают от 3 до 5 миллионов рублей. «Иванушки International», Любовь Успенская, Леонид Агутин - от 2 до 3, Стас Костюшкин, Niletto, Клава Кока, Наташа Королева, Владимир Пресняков - от 1,5 миллионов рублей. И это не предел.

В том случае, если артист проводит большой сольный концерт, то его гонорар зависит от вместимости помещения или площадки. Цены на билеты очень разные. Это зависит от категории места, региона и других факторов. Однако как минимум 2-3 миллиона известный артист за свое выступление соберет.

Сергей Шнуров редко появляется на сцене. Однако в конце сентября прошлого года солист группы «Ленинград» выступил на закрытой вечеринке в честь завершения российского этапа "Формулы-1" и, по информации Telegram-каналов, получил за вечер 35 миллионов рублей.

Шоу-бизнес,Клава Кока,Стас Костюшкин,Любовь Успенская,Наташа Королева,Владимир Пресняков,Леонид Агутин,Сергей Шнуров,
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