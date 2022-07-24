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16 минут назад

Нетребко прокомментировала протестную акцию в Регенсбурге

Ирина Лебедева

Анна Нетребко накануне выступала на фестивале в немецком городе Регенсбурге. Перед зданием, где проходило мероприятие, примерно три десятка человек организовали акцию протеста против выступления певицы. Некоторые держали в руках плакаты с требованием к Нетребко провести благотворительные концерты на Украине.

Нетребко прокомментировала протестную акцию в Регенсбурге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Оперная дива в микроблоге выложила видеоролик со своим комментарием случившегося. Она назвала его ответом на протесты. По ее словам, недовольных было около 30 человек. А в зале ее встречали аплодисментами 300. Об этом пишет teleprogramma.pro.

«Ответ на протесты! А кто сказал, что все будет гладко? Не будет. Концерт, конечно, был. Протестующих у стен замка было 30! А зрителей в полном зале - 3000! Сравняете счет? А пока я забью гол в другом месте. Спасибо, Регенсбург», - сказала Анна.

В Германии концерт Нетребко вызвал акцию протеста

Ранее Анна Нетребко сообщила, что недавно выступала во Франции и Италии с произведениями великих российских композиторов. По словам Нетребко, это не может иметь отношения к сложившейся сейчас в мире ситуации. Оперная певица назвала своей основной миссией борьбу с русофобией в Европе посредством выступлений на сцене.

Шоу-бизнес,Анна Нетребко,
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