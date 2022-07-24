Разин нашел виновных в смерти Шатунова

На фоне того, что поклонники умершего Юрия Шатунова не стесняются обвинять Андрея Разина в том, что, в частности, и из-за его многолетних нападок певец безвременно ушел из жизни, продюсер нашел очередных «виновников» трагедии.
В смерти Юрия Разин обвиняет его окружение, в первую очередь, директора.
«Считаю, что это было преднамеренное убийство. Они заставили Юру работать такой огромный график. Еще полгода назад я говорил, что он не выдержит, он умрет. Потому что у него куча болячек помимо гайморита, легких, перенесенного ковида, что он с шести лет курит, что у него порок сердца, — из-за чего его в армию не взяли. И я сказал, что он не выдержит…», —заявил Разин на своем YouTube-канале.
Разин сообщил, что Шатунов все время был на лекарствах, а врачи запрещали ему так много работать. Однако директор певца, по словам продюсера, выжимал из него все соки.Об этом пишет СтарХит.
«Кудряшов заставлял его работать на сцене одного. Он все время один на сцене под софитами, под такими нагрузками… Два часа он один вел концерт. Даже я даю концерт 45 минут, остальное — мои солисты работают, чтобы меня подстраховать…»
На Троекуровском кладбище не ослабевает поток людей к месту захоронения знаменитого солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова. К сожалению, среди них есть неадекватные личности, которые ведут себя вызывающе. В связи с этим в целях соблюдения порядка у могилы артиста выставили охрану, сообщают «Дни.ру».