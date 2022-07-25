Асмус получила травму во время спектакля в Москве

Актриса Кристина Асмус получила травму во время выступления в Москве. Об этом артистка сообщила на личной странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Инцидент произошел во время спектакля «Леди Макбет Мценского уезда».
«Есть у меня такая особенность — раз в год получать травму на ноге. В этот раз — надрыв боковой связки колена (и это уже оперированное). Болело так, как будто там насквозь кость торчала», — рассказала Асмус подписчикам.
Она уточнила, что травму получила две недели назад, а сейчас чувствуют себя лучше.
«Я уже по лесам Ярославля на каблуках рассекаю. Под наблюдением врачей, продюсеров и молодого любовника», — с юмором поделилась актриса.
Ранее эстрадная певица, актриса, телеведущая и продюсер Лолита Милявская получила травму, выходя из гримерки одного из московских клубов.