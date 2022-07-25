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51 минуту назад

Кристина Асмус получила травму во время спектакля в Москве

Мослентаиещё 2

Актриса Кристина Асмус получила травму во время выступления в Москве. Об этом артистка сообщила на личной странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Инцидент произошел во время спектакля «Леди Макбет Мценского уезда».

Асмус получила травму во время спектакля в Москве
Фото: соцсетисоцсети

«Есть у меня такая особенность — раз в год получать травму на ноге. В этот раз — надрыв боковой связки колена (и это уже оперированное). Болело так, как будто там насквозь кость торчала», — рассказала Асмус подписчикам.

Она уточнила, что травму получила две недели назад, а сейчас чувствуют себя лучше.

«Я уже по лесам Ярославля на каблуках рассекаю. Под наблюдением врачей, продюсеров и молодого любовника», — с юмором поделилась актриса.

Ранее эстрадная певица, актриса, телеведущая и продюсер Лолита Милявская получила травму, выходя из гримерки одного из московских клубов.

Шоу-бизнес,Лолита Милявская,Кристина Асмус,
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