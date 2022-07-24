В Москве фанатки едва не растерзали звезду турецких сериалов

В столицу приехал секс-символ турецких сериалов Бурак Озчивит (Burak Özçivit). Фан-встреча с ним стала просто опасной для героя дня. Поклонницы так старались дотронуться до своего кумира, что едва не растерзали актера на кусочки. Во всяком случае, рубашку ему порвали, пишет издание popcake.
Организаторы мероприятия принесли извинения Бураку Озчивиту. Они признались прессе, что не были готовы к такому поведению поклонниц приезжей звезды.
Журналисты приводят слова очевидцев, которые были напуганы случившимся.
«Все тело болит, сумасшедшие фанатки, которые орали только при его виде, чуть не убили и его и нас всех», «Такого трэша никогда не видела, выйти живым оттуда — это уже победа», «Я уже дома, но у меня до сих пор звенит в ушах».
Фильмография Бурака Озчивита:
«Минус 18», дебют в кино, сериал 2006 г. «Муж по принуждению», сериал 2007 г. «Зараженный», фильм 2007 года. «Семейный дом», сериал 2008-2009 г. «Предательство», сериал 2010 г. «Маленькие секреты», сериал 2010-2011 г. «Великолепный век», сериал 2011-2013 г. «Зарафа», фильм 2013 г. «Королек-птичка певчая», сериал 2013-2014 г. «Любовь похожа на тебя», фильм 2015 г. «Черная любовь», сериал 2015-2017 г. «Мой брат», фильм 2016 г. «Мой брат 2», фильм 2017 г. «Жизнь отдам», фильм 2018 г. «Основание: Осман», «Основание: Осман 2» — сериал, снимается с 2019 г. по настоящее время.