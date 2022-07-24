В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 57.39EUR 57.76
Войти в почту
18 минут назад

В Москве фанатки едва не растерзали звезду турецких сериалов

Ирина Лебедева

В столицу приехал секс-символ турецких сериалов Бурак Озчивит (Burak Özçivit). Фан-встреча с ним стала просто опасной для героя дня. Поклонницы так старались дотронуться до своего кумира, что едва не растерзали актера на кусочки. Во всяком случае, рубашку ему порвали, пишет издание popcake.

В Москве фанатки едва не растерзали звезду турецких сериалов
Фото: ТелеграмТелеграм

Организаторы мероприятия принесли извинения Бураку Озчивиту. Они признались прессе, что не были готовы к такому поведению поклонниц приезжей звезды.

Россиянам назвали лучшие турецкие сериалы

Журналисты приводят слова очевидцев, которые были напуганы случившимся.

«Все тело болит, сумасшедшие фанатки, которые орали только при его виде, чуть не убили и его и нас всех», «Такого трэша никогда не видела, выйти живым оттуда — это уже победа», «Я уже дома, но у меня до сих пор звенит в ушах».

Фильмография Бурака Озчивита:

«Минус 18», дебют в кино, сериал 2006 г. «Муж по принуждению», сериал 2007 г. «Зараженный», фильм 2007 года. «Семейный дом», сериал 2008-2009 г. «Предательство», сериал 2010 г. «Маленькие секреты», сериал 2010-2011 г. «Великолепный век», сериал 2011-2013 г. «Зарафа», фильм 2013 г. «Королек-птичка певчая», сериал 2013-2014 г. «Любовь похожа на тебя», фильм 2015 г. «Черная любовь», сериал 2015-2017 г. «Мой брат», фильм 2016 г. «Мой брат 2», фильм 2017 г. «Жизнь отдам», фильм 2018 г. «Основание: Осман», «Основание: Осман 2» — сериал, снимается с 2019 г. по настоящее время.

Шоу-бизнес,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители