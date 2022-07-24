Кудрявцева рассказала об избиении близкого человека

Лера Кудрявцева с семьей отправилась в отпуск в Болгарию. Однако телеведущей и ее родным сильно не повезло. Сама Лера, как сообщают СМИ, находится в изоляции из-за положительного теста на COVID-19.

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Чувствует она себя не очень хорошо. Однако о своих недугах Кудрявцевой пришлось забыть, поскольку ее близкий человек попал в неприятную историю, - пишет «Комсомольская Правда».

Теледива не стала вдаваться в подробности, сообщив лишь, что человек был избит, и в дело вмешалась полиция.

«Хочешь выздороветь за пять минут — пусть изобьют кого-то из твоих близких, не дай бог. Сразу поправляешься!» — заявила Кудрявцева в социальных сетях.

Кудрявцева уже болела COVID-19 в январе 2021 года. Спустя полгода она пожаловалась на остаточные явления от недуга.

«Последствия ковида не проходят сами собой, и просто отлежаться не получилось», — посетовала тогда она.