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1 час назад

Кудрявцева рассказала об избиении близкого человека

Ирина Лебедева

Лера Кудрявцева с семьей отправилась в отпуск в Болгарию. Однако телеведущей и ее родным сильно не повезло. Сама Лера, как сообщают СМИ, находится в изоляции из-за положительного теста на COVID-19.

Кудрявцева рассказала об избиении близкого человека
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Чувствует она себя не очень хорошо. Однако о своих недугах Кудрявцевой пришлось забыть, поскольку ее близкий человек попал в неприятную историю, - пишет «Комсомольская Правда».

Теледива не стала вдаваться в подробности, сообщив лишь, что человек был избит, и в дело вмешалась полиция.

«Хочешь выздороветь за пять минут — пусть изобьют кого-то из твоих близких, не дай бог. Сразу поправляешься!» — заявила Кудрявцева в социальных сетях.

Кудрявцева уже болела COVID-19 в январе 2021 года. Спустя полгода она пожаловалась на остаточные явления от недуга.

«Последствия ковида не проходят сами собой, и просто отлежаться не получилось», — посетовала тогда она.

По словам телезвезды, из-за перенесенного коронавируса она страдала от мигрени, апатии и панических атак. Помимо этого, из-за COVID-19 у нее ухудшилась память.

Шоу-бизнес,Лера Кудрявцева,
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