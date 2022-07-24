Киркоров приедет в Крым с концертами для героев спецоперации

«В то время, когда все бегут из страны — я остался. А куда деваться? Здесь моя Родина, моя жизнь. Здесь то, что связано с самым главным — моим началом. Здесь будущее моих детей, будущее наше, нашей страны и мое в том числе», - обратился Киркоров к зрителям во время концерта в Сочи.