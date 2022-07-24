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1 час назад

Киркоров приедет в Крым с концертами для героев спецоперации

Ирина Лебедева

Филипп Киркоров выложил видеообращение где объявил, что проведет два концерта в Крыму. Он рассказал, что накануне при его выступлении случилась «магия» и весь зал стал единым целым.

Киркоров приедет в Крым с концертами для героев спецоперации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Киркоров подчеркнул, что будет рад видеть на своих концертах всех крымчан, но особенно ждет героев, которые получили ранения в ходе специальной военной операции и сейчас находятся на лечении или реабилитации.

Об этом рассказывает «Московский Комсомолец» со ссылкой на ТГ-каналы.

«Нам сейчас как никогда важно сплотиться. Я так хочу увидеть всех крымчан, но особенно буду ждать всех наших героев», - сказал певец.

Певец Филипп Киркоров заявил, что не собирается покидать Россию, пишет StarHit.

«В то время, когда все бегут из страны — я остался. А куда деваться? Здесь моя Родина, моя жизнь. Здесь то, что связано с самым главным — моим началом. Здесь будущее моих детей, будущее наше, нашей страны и мое в том числе», - обратился Киркоров к зрителям во время концерта в Сочи.

Шоу-бизнес,Филипп Киркоров,
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