Киркоров приедет в Крым с концертами для героев спецоперации

Филипп Киркоров выложил видеообращение где объявил, что проведет два концерта в Крыму. Он рассказал, что накануне при его выступлении случилась «магия» и весь зал стал единым целым.
Киркоров подчеркнул, что будет рад видеть на своих концертах всех крымчан, но особенно ждет героев, которые получили ранения в ходе специальной военной операции и сейчас находятся на лечении или реабилитации.
Об этом рассказывает «Московский Комсомолец» со ссылкой на ТГ-каналы.
«Нам сейчас как никогда важно сплотиться. Я так хочу увидеть всех крымчан, но особенно буду ждать всех наших героев», - сказал певец.
Певец Филипп Киркоров заявил, что не собирается покидать Россию, пишет StarHit.
«В то время, когда все бегут из страны — я остался. А куда деваться? Здесь моя Родина, моя жизнь. Здесь то, что связано с самым главным — моим началом. Здесь будущее моих детей, будущее наше, нашей страны и мое в том числе», - обратился Киркоров к зрителям во время концерта в Сочи.